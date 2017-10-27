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Путин дал ряд поручений по эконадзору Байкальской природной территории

Главная Экология
Иркутск
12:12 27 Октября 2017
экологи, общество, экология, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам проверки законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории (БПТ), сообщается на сайте Кремля. Всего в списке 12 поручений. В основном они касаются работы руководства трех прибайкальских регионов: Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Есть поручения и для премьер-министра и кабмина.

Главам Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области нужно взять под личный контроль реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы», обеспечив своевременное, качественное и в полном объёме выполнение этих мероприятий. В частности чиновники должны обеспечить контроль за расходованием средств федерального бюджета, предусмотренных на охрану окружающей среды Байкальской природной территории, принять меры по усилению государственного экологического надзора и федерального государственного лесного надзора, создать единый координационный орган по обеспечению экологической безопасности.

Доклады по исполнению этих поручений должны быть представлены в декабре.

Также президент России дал указания Минприроды в срок до 20 января 2018 года усилить экологический надзор и создать структурное подразделение Росприроднадзора.

Путин также поручил Минфину России рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании государственного экологического надзора на Байкальской природной территории, начиная с 2018 года. Минприроды поручено усилить эконадзор, создав для этого специальное структурное подразделение Росприроднадзора.

Генеральной прокуратуре РФ поручено взять под особый контроль соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении рекреационной деятельности на Байкальской природной территории. Доложить о сделанном Юрий Чайка должен будет до 1 марта 2018 года. Путин дал ряд поручений по Байкальской природной территории.

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