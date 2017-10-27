Путин дал ряд поручений по эконадзору Байкальской природной территории

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам проверки законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории (БПТ), сообщается на сайте Кремля. Всего в списке 12 поручений. В основном они касаются работы руководства трех прибайкальских регионов: Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Есть поручения и для премьер-министра и кабмина.

Главам Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области нужно взять под личный контроль реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы», обеспечив своевременное, качественное и в полном объёме выполнение этих мероприятий. В частности чиновники должны обеспечить контроль за расходованием средств федерального бюджета, предусмотренных на охрану окружающей среды Байкальской природной территории, принять меры по усилению государственного экологического надзора и федерального государственного лесного надзора, создать единый координационный орган по обеспечению экологической безопасности.

Доклады по исполнению этих поручений должны быть представлены в декабре.

Также президент России дал указания Минприроды в срок до 20 января 2018 года усилить экологический надзор и создать структурное подразделение Росприроднадзора.

Путин также поручил Минфину России рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании государственного экологического надзора на Байкальской природной территории, начиная с 2018 года. Минприроды поручено усилить эконадзор, создав для этого специальное структурное подразделение Росприроднадзора.

Генеральной прокуратуре РФ поручено взять под особый контроль соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении рекреационной деятельности на Байкальской природной территории. Доложить о сделанном Юрий Чайка должен будет до 1 марта 2018 года. Путин дал ряд поручений по Байкальской природной территории.