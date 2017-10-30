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Выбран подрядчик для ликвидации последствий выбросов Байкальского ЦБК

Главная Экология
Иркутск
09:30 30 Октября 2017
общество, байкал, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении компании «Росгеология» единственным подрядчиком по ликвидации последствий негативного воздействия «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» (ЦБК) на окружающую среду. Документ опубликован на сайте правительства.

У компании уже имеется успешный опыт проведения подобных работ в сложных природно-климатических условиях.

Документ подготовлен во исполнение поручений президента Владимира Путина по итогам заседания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, состоявшегося 4 августа в Бурятии. Именно тогда и стало известно, что Росгеология рассматривается в качестве оператора проекта утилизации последствий работы предприятия. Глава минприроды Сергей Донской попросил президента сделать компанию единственным исполнителем работ, чтобы она могла приступить к ним уже до конца года.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Иркутской области на восточном берегу озера Байкал, был введен в эксплуатацию в 1966 году. Он производил беленую и небеленую целлюлозу, картон и бумагу. По утверждению экологов, комбинат являлся главным загрязнителем озера. В 2012 году комбинат был объявлен банкротом, а через год по решению правительства РФ и кредиторов (Внешэкономбанк и «Иркутскэнерго») производство остановилось. За годы своей работы комбинат накопил около 6,2 млн тонн разнообразных токсичных отходов — они до сих пор содержатся на берегу озера в накопителях, построенных еще в 1970-х годах.

Изначально проблемой утилизации отходов занялось ООО «ВЭБ Инжиниринг» (учреждено Внешэкономбанком). Компания разработала проект рекультивации путем омоноличивания: отходы заливались в бетонные хранилища, где застывали и превращались в камень. По утверждению разработчиков, все токсические вещества нейтрализовались, а созданный капсульный барьер предотвращал попадание загрязнителей в окружающую среду.

В последствии власти Иркутской области приняли решение вернуться на стартовые позиции в выборе подрядчика рекультивации отходов производства на территории БЦБК. Причина в том, что ни одна из проблем Байкальского ЦБК (рекультивация, перепрофилирование и строительство нового теплоисточника), на которые предусмотрены средства в соответствующей федеральной целевой программе, пока не решена.

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