31 октября
Иркутск
погода -3 °C
курсы валют
57.87
 
€ 67.22
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Строительство ГЭС на Селенге отразится на численности рыбы в Байкале — ученые

Главная Экология
Иркутск
09:51 31 Октября 2017
общество, байкал, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Строительство Монголией нескольких ГЭС на Селенге приведет к снижению популяции омуля, сига и осетра в озере Байкал, сообщает во вторник Иркутский научный центре (ИНЦ) Сибирского отделения РАН.

Исследование проводилось по заказу Минприроды РФ.

«Ученым приходилось работать с несуществующими на сегодняшний день объектами — на данный момент российской стороне предоставили только проекты технических заданий. Полного комплекса утвержденных документов нет. ГЭС «Эгийн-Гол» имеет проект, но, по неизвестным причинам, монгольская сторона предоставила только фрагменты будущей гидроэлектростанции. Поэтому, то что мы проводили, основано на имеющейся информации и на моделировании возможных ситуаций», — рассказал заведующий лабораторией гидроэнергетики и водохозяйственных систем ИСЭ СО РАН Вячеслав Михайлович.

Для детального исследования возможных последствий река Селенга была условно разделена на четыре участка, на каждом из которых были рассчитаны возможные изменения абиотических и гидро-биологических показателей.

По мнению экспертов, при повышении расходов воды в зимние периоды возможно нарушение созревания байкальского осетра, развития икры байкальского омуля, байкальского сига и других ценных рыб, что приведет к снижению численности популяций. При пониженных расходах воды в весенне-летний период ожидается снижение выживаемости личинок зимне-нерестующих видов рыб, в том числе байкальского омуля.

«Нарушение естественных режимов затопления прибрежных территорий в вегетационный период приведет к деградации пойменных почв и растительности, что вызовет не только снижение их продуктивности, но и, через систему обратных связей, разрушение водных экосистем», — сообщили в пресс-службе СО РАН.

Предполагается, что наибольшее воздействие на российскую часть Селенги окажет ГЭС «Шурэн». Реализация проект водоотвода «Орхон-Гоби» будет оказывать минимальное воздействие.

Экология / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутская область просит включить более 50 мероприятий в ФЦП по Байкалу

Иркутская область просит включить более 50 мероприятий в ФЦП по Байкалу

31 Октября 2017 г.
Мероприятия разбиты на шесть тематических разделов
Новости Иркутска: Выбран подрядчик для ликвидации последствий выбросов Байкальского ЦБК

Выбран подрядчик для ликвидации последствий выбросов Байкальского ЦБК

30 Октября 2017 г.
У компании уже имеется успешный опыт проведения подобных работ
Новости Иркутска: Путин дал ряд поручений по эконадзору Байкальской природной территории

Путин дал ряд поручений по эконадзору Байкальской природной территории

27 Октября 2017 г.
Доклады по исполнению этих поручений должны быть представлены в декабре
Новости Иркутска: Прокуроры потребовали ограничить доступ туристов к сакральным местам Байкала

Прокуроры потребовали ограничить доступ туристов к сакральным местам Байкала

25 Октября 2017 г.
Обилие туристов, по прогнозам, может привести к обрушению мыса Бурхан
Новости Иркутска: Общественники предложили запретить туризм на острове Ольхон

Общественники предложили запретить туризм на острове Ольхон

17 Октября 2017 г.
Ольхон — самый большой остров на Байкале
Новости Иркутска: Монголия представила РФ техзадание на оценку влияния на Байкал строительства ГЭС на Селенге

Монголия представила РФ техзадание на оценку влияния на Байкал строительства ГЭС на Селенге

12 Октября 2017 г.
В экспертизе примут участие в том числе специалисты Сибирского отделения РАН
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Силовики обнаружили в Иркутске нелегальный приют для пенсионеров

Силовики обнаружили в Иркутске нелегальный приют для пенсионеров

27 Октября 2017 г.
После резонансного пожара в Иркутске идут проверки
Новости Иркутска: Скончалась третья пострадавшая при пожаре в доме престарелых в Иркутске

Скончалась третья пострадавшая при пожаре в доме престарелых в Иркутске

30 Октября 2017 г.
Одного из пострадавших за выходные перевели в палату общей терапии
Новости Иркутска: Росрыболовство ведет проверку из-за массовой гибели нерп на Байкале

Росрыболовство ведет проверку из-за массовой гибели нерп на Байкале

31 Октября 2017 г.
Байкальская нерпа — эндемик озера
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.