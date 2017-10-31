Строительство ГЭС на Селенге отразится на численности рыбы в Байкале — ученые

Строительство Монголией нескольких ГЭС на Селенге приведет к снижению популяции омуля, сига и осетра в озере Байкал, сообщает во вторник Иркутский научный центре (ИНЦ) Сибирского отделения РАН.

Исследование проводилось по заказу Минприроды РФ.

«Ученым приходилось работать с несуществующими на сегодняшний день объектами — на данный момент российской стороне предоставили только проекты технических заданий. Полного комплекса утвержденных документов нет. ГЭС «Эгийн-Гол» имеет проект, но, по неизвестным причинам, монгольская сторона предоставила только фрагменты будущей гидроэлектростанции. Поэтому, то что мы проводили, основано на имеющейся информации и на моделировании возможных ситуаций», — рассказал заведующий лабораторией гидроэнергетики и водохозяйственных систем ИСЭ СО РАН Вячеслав Михайлович.

Для детального исследования возможных последствий река Селенга была условно разделена на четыре участка, на каждом из которых были рассчитаны возможные изменения абиотических и гидро-биологических показателей.

По мнению экспертов, при повышении расходов воды в зимние периоды возможно нарушение созревания байкальского осетра, развития икры байкальского омуля, байкальского сига и других ценных рыб, что приведет к снижению численности популяций. При пониженных расходах воды в весенне-летний период ожидается снижение выживаемости личинок зимне-нерестующих видов рыб, в том числе байкальского омуля.

«Нарушение естественных режимов затопления прибрежных территорий в вегетационный период приведет к деградации пойменных почв и растительности, что вызовет не только снижение их продуктивности, но и, через систему обратных связей, разрушение водных экосистем», — сообщили в пресс-службе СО РАН.

Предполагается, что наибольшее воздействие на российскую часть Селенги окажет ГЭС «Шурэн». Реализация проект водоотвода «Орхон-Гоби» будет оказывать минимальное воздействие.