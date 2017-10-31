Иркутская область просит включить более 50 мероприятий в ФЦП по Байкалу

Правительство Иркутской области подало в Минприроды РФ перечень приоритетных мероприятий для включения в федеральную целевую программу по охране озера Байкал, сообщает пресс-служба правительства региона.

Документ включает 56 мероприятий, реализация которых потребует, по предварительным расчетам, около 41 млрд рублей. Почти 33 млрд будет выделено из федерального бюджета, около 8 млрд — из областного, уточняется в сообщении.

Мероприятия разбиты на шесть тематических разделов. Среди главных приоритетов программы — ликвидация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и демонтаж зданий, сооружений и оборудования этого предприятия.

Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории (БПТ) предлагается провести за счет строительства и реконструкции очистных сооружений в 14 населенных пунктах, в основном расположенных на побережье озера. Также правительством области подана заявка на строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе с расчетом запуска предприятия в 2020 году.

Для повышения эффективности использования особо охраняемых природных территорий и сохранения находящихся под угрозой исчезновения растений и животных предлагается создать две пожарно-химические станции на БПТ, построить объекты инфраструктуры в особой экономической зоне «Ворота Байкала», а также оборудовать Большую Байкальскую тропу, построить и реконструировать причальные сооружения.

Все эти предложения должны быть представлены президенту РФ Владимиру Путину в марте 2018 года.