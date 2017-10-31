31 октября
Иркутск
погода -3 °C
курсы валют
57.87
 
€ 67.22
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Иркутская область просит включить более 50 мероприятий в ФЦП по Байкалу

Главная Экология
Иркутск
10:07 31 Октября 2017
байкал, экологи, общество, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Правительство Иркутской области подало в Минприроды РФ перечень приоритетных мероприятий для включения в федеральную целевую программу по охране озера Байкал, сообщает пресс-служба правительства региона.

Документ включает 56 мероприятий, реализация которых потребует, по предварительным расчетам, около 41 млрд рублей. Почти 33 млрд будет выделено из федерального бюджета, около 8 млрд — из областного, уточняется в сообщении.

Мероприятия разбиты на шесть тематических разделов. Среди главных приоритетов программы — ликвидация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и демонтаж зданий, сооружений и оборудования этого предприятия.

Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории (БПТ) предлагается провести за счет строительства и реконструкции очистных сооружений в 14 населенных пунктах, в основном расположенных на побережье озера. Также правительством области подана заявка на строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе с расчетом запуска предприятия в 2020 году.

Для повышения эффективности использования особо охраняемых природных территорий и сохранения находящихся под угрозой исчезновения растений и животных предлагается создать две пожарно-химические станции на БПТ, построить объекты инфраструктуры в особой экономической зоне «Ворота Байкала», а также оборудовать Большую Байкальскую тропу, построить и реконструировать причальные сооружения.

Все эти предложения должны быть представлены президенту РФ Владимиру Путину в марте 2018 года.

Экология / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Строительство ГЭС на Селенге отразится на численности рыбы в Байкале — ученые

Строительство ГЭС на Селенге отразится на численности рыбы в Байкале — ученые

31 Октября 2017 г.
Исследование проводилось по заказу Минприроды РФ
Новости Иркутска: Выбран подрядчик для ликвидации последствий выбросов Байкальского ЦБК

Выбран подрядчик для ликвидации последствий выбросов Байкальского ЦБК

30 Октября 2017 г.
У компании уже имеется успешный опыт проведения подобных работ
Новости Иркутска: Путин дал ряд поручений по эконадзору Байкальской природной территории

Путин дал ряд поручений по эконадзору Байкальской природной территории

27 Октября 2017 г.
Доклады по исполнению этих поручений должны быть представлены в декабре
Новости Иркутска: Прокуроры потребовали ограничить доступ туристов к сакральным местам Байкала

Прокуроры потребовали ограничить доступ туристов к сакральным местам Байкала

25 Октября 2017 г.
Обилие туристов, по прогнозам, может привести к обрушению мыса Бурхан
Новости Иркутска: Общественники предложили запретить туризм на острове Ольхон

Общественники предложили запретить туризм на острове Ольхон

17 Октября 2017 г.
Ольхон — самый большой остров на Байкале
Новости Иркутска: Монголия представила РФ техзадание на оценку влияния на Байкал строительства ГЭС на Селенге

Монголия представила РФ техзадание на оценку влияния на Байкал строительства ГЭС на Селенге

12 Октября 2017 г.
В экспертизе примут участие в том числе специалисты Сибирского отделения РАН
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Скончалась третья пострадавшая при пожаре в доме престарелых в Иркутске

Скончалась третья пострадавшая при пожаре в доме престарелых в Иркутске

30 Октября 2017 г.
Одного из пострадавших за выходные перевели в палату общей терапии
Новости Иркутска: В Иркутской области эксперты выясняют причину массовой гибели нерп на Байкале

В Иркутской области эксперты выясняют причину массовой гибели нерп на Байкале

30 Октября 2017 г.
По словам очевидцев, по неизвестной причине погибли около 30 особей
Новости Иркутска: Росрыболовство ведет проверку из-за массовой гибели нерп на Байкале

Росрыболовство ведет проверку из-за массовой гибели нерп на Байкале

31 Октября 2017 г.
Байкальская нерпа — эндемик озера
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.