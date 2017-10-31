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Число обнаруженных на Байкале погибших нерп увеличилось до 132

Главная Экология
Иркутск
15:12 31 Октября 2017
общество, животные, экологи, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники надзорных и природоохранных структур обнаружили на южном побережье Байкала в Бурятии и Иркутской области в общей сложности 132 мертвых байкальских нерпы, причина гибели которых на данный момент остается неизвестной, сообщили в пресс-службе Байкальского управления Росприроднадзора.

«На трех участках байкальского побережья — у поселка Новый Энхалук (Бурятия), возле поселка Мурино (Иркутская область) и вдоль Кругобайкальской железной дороги (между поселками Порт Байкал и Култук в Иркутской области) к настоящему времени поднято 132 туши погибшей нерпы. Причина массовой гибели животных устанавливается», — сообщила помощник руководителя управления Ирина Шушакова.

По предварительным данным, наибольшее число погибших животных — более 90 — обнаружено в Бурятии. В Иркутской области поднято 39 туш.

«Природоохранной прокуратурой организована комплексная проверка, к которой подключены специалисты Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, ФГБНУ «Госрыбцентр» и ФГБУ «Главрыбвод», службы ветеринарии Иркутской области, Байкальского управления Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора по Иркутской области, управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, научных сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что установить точную причину гибели нерпы можно будет только после генетического анализа, позволяющего выявить РНК опасных вирусов. Только он позволит установить или исключить заражение животных чумой плотоядных, от которой в 1980-х годах серьезно пострадала их популяция.

По предварительным данным, животные погибли от остановки сердца. Специалисты исключают, что нерпы могли быть убиты, поскольку на их тушах отсутствуют механические повреждения.

Байкальская нерпа — эндемик озера, один из трех пресноводных видов тюленя в мире. По данным Лимнологического института СО РАН, в настоящее время популяции байкальской нерпы составляет порядка 100 тыс. особей.

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