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Турбазы нанесли природе Ольхона ущерб в 17 млн рублей

Главная Экология
Иркутск
15:31 7 Ноября 2017
общество, экология, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Туристические базы, расположенные на побережье Байкала, нанесли природе Ольхонского района в Иркутской области ущерб в 17 млн рублей. По фактам экологических преступлений возбуждены уголовные делаю, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе выездной проверки с участием профильных специалистов на Ольхоне проверена деятельность 19 турбаз. Выяснилось, что 16 из них работают незаконно.

Специалистами зафиксированы многочисленные факты размещения негерметичных выгребных ям и надворных туалетов. Однако система сбора жидких бытовых отходов не налажена, в связи с чем, все туристические объекты ведут сброс канализационных стоков в грунт, причиняя вред земельным и водным ресурсам. Кроме того, более половины турбаз не имеют лицензий на забор подземных вод для обеспечения питьевых и хозяйственных нужд, санитарное состояние скважин не отвечает предъявляемым требованиям. Повсеместно нарушаются требования пожарной безопасности.

Антропогенная нагрузка, вызванная большим потоком туристов на Ольхон, превысила норму более чем в два раза, что приводит к деградации экосистемы острова на Байкале, пришли к выводу специалисты прокуратуры. В частности, в поселке Хужир антропогенная нагрузка превышена на 107%.

«Сложившаяся ситуация стала возможной в результате отсутствия взвешенного управления данной уникальной природной территорией, обеспечивающего рациональное природопользование, а также отсутствия надлежащего экологического контроля со стороны органов государственной власти и местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры запрещена деятельность базы отдыха «Байкалов острог», в которой сбрасывали в грунт сточные воды в 100-метровой зоне от берега.

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