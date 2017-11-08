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Японская Kawasaki готова помочь в очистке Байкала

Главная Экология
Иркутск
19:31 8 Ноября 2017
байкал, япония, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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На встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в Японии старший менеджер департамента по продажам машинного оборудования Kawasaki Ре Ямасаки (Ryo Yamazaki) предложил помощь японской корпорации в очистке Байкала.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, Ре Ямасаки пояснил, что корпорация производит различную машиностроительную продукцию, в том числе и в области очистных сооружений.

– Правительство Японии оказывает поддержку проектам по защите экологии. В прошлом году мы впервые побывали в Иркутске, увидели Байкал. Мы готовы к сотрудничеству с Иркутской областью в сфере водоочистки, - сказал представитель корпорации.

Глава региона пригласил представителей Kawasaki на очередной Байкальский экологический водный форум.

Напомним, в конце октября текущего года президент РФ Владимир Путин поручил генеральному прокурору Юрию Чайке взять под особый контроль охрану окружающей среды на озере Байкал. Согласно поручениям Владимира Путина, до 1 декабря 2017 года правительству РФ обеспечить формирование механизма взаимодействия органов исполнительной власти РФ по вопросам охраны озера Байкал и экологического развития Байкальской природной территории, а также контроль за своевременной реализацией мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы».

Фото: flickr.com

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