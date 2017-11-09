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В Иркутской области заново разработают проект очистки территории Усольехимпрома от ртути

Главная Экология
Иркутск
11:29 9 Ноября 2017
общество, завод, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министерство природных ресурсов Иркутской области будет разрабатывать новый проект демеркуризации бывшей территории ООО «Усольехимпром», сообщил глава министерства Андрей Крючков на заседании комитета по природопользованию Заксобрания.

По его словам, власти отказались от строительства саркофага на «Усольехимпроме», где предполагалось захоронить опасные отходы. Такой проект, по оценке министра, «слишком дорог для бюджета — специалистам в течение нескольких лет пришлось бы следить за состоянием объекта».

«Усольехимпром» закрылся в 1998 году. В начале 2000-х годов встала проблема экологической угрозы наследия предприятия. Впервые проект демеркуризации был направлен на экспертизу в 2014 году — и не прошел ее, в нем специалисты усмотрели множество нестыковок и грубых нарушений. После некоторых доработок он вновь оказался на экспертизе — и в 2017 году снова ее не прошел. Как пояснил Андрей Крючков, работа над проектом слишком затянулась, за это время какие-то технологии устарели.

Ртуть использовалась на «Усольехимпроме» с 1970 года в процессе ртутного электролиза, который, в частности, позволял химпредприятию производить каустическую соду. В 1998 году цех ртутного электролиза был закрыт как нерентабельный. Под промплощадкой завода образовалось озеро из ртути в объеме около 600 т.

Ранее сообщалось, что на реализацию мероприятий по демеркуризации потребуется около 1,6 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

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