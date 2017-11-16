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Проект парка «Витязь» в Приангарье одобрен на общественных слушаниях

Главная Экология
Иркутск
09:33 16 Ноября 2017
парк, природа, общество, территория
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Парк «Витязь» появится в Шелеховском районе Иркутской области, где ранее при добыче гранита оказался под угрозой разрушения популярный у туристов природный памятник — скальник на Олхинском плато. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект создания особо охраняемой природной территории (ООПТ), разработанный Институтом географии СО РАН, прошел общественные слушания и до конца года будет направлен на государственную экологическую экспертизу. Площадь парка составит около 24 тыс. га, или 12% от площади Шелеховского района.

«Создание ООПТ (особо охраняемой природной территории) регионального значения «Природный парк «Витязь» позволит установить на его территории запреты и ограничения экономической и иной деятельности, поскольку будет официально закреплено, что зона парка имеет экологическое, культурное и рекреационное назначение», — говорится в сообщении правительства.

Идея создания природного парка на Олхинском плоскогорье возникла еще в 1960-х годах, после чего его отдельные скальники получили статус памятников. В 2007 году ЗАО «Дорожник» была выдана лицензия на добычу гранита из скалы «Старая Крепость». Начало разработки в 2012 году привело к массовым протестам населения, и процесс был приостановлен. Через три года ситуация повторилась. В 2017 году министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области отозвало лицензию.

Олхинское плато представляет собой плоскогорье между долиной рек Ангара и Иркут, с юга оно ограничено также озером Байкал. Плато изобилует скалами-останцами высотой до 75 м.

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