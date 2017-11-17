Иркутская область в 4 раза увеличит площадь обработки тайги от шелкопряда

Министерство лесного комплекса Иркутской области в 2018 году планирует направить на борьбу с сибирским шелкопрядом более 62 млн рублей, что позволит увеличить площадь обработки лесов в 4,3 раза, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

«В первую очередь необходимо осуществить авиахимборьбу на заселенных вредителем лесных участках в Черемховском, Заларинском и Зиминском районах на общей площади 57 456 га. Наземным способом будет обработано 5 661 га леса в Качугском районе. Более низкий приоритет определен для очагов в Черемховском и Усольском районах на площади 21 444 га по причине минимальной угрозы распространения вредителей и малого объема кормовой базы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае изменения численности вредителя приоритет будет пересмотрен.

«Для борьбы с вредителем авиационным способом мы будем применять препарат Клонрин КЭ, в 2017 году он был одобрен к применению и показал высокую эффективность. Для наземного способа выбран биопрепарат Лепидоцид СК-М», — сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Сибирский шелкопряд — крупная бабочка, гусеницы которых питаются хвоей большинства хвойных деревьев, встречающихся в Сибири. Очаги заражения наблюдались также и в лиственных лесах. При широком распространении наносит огромный вред лесному хозяйству.

Нынешняя эпидемия для сибирских регионов стала первым массовым нашествием шелкопряда за последние 20 лет. Причиной стала благоприятная для размножения насекомых сухая и жаркая погода, которая устанавливалась летом в последние годы.