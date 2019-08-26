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Красноярцы смогут бесплатно установить датчики контроля за качеством воздуха

Главная Экология
Иркутск
17:12 26 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Активисты экологического проекта «Красноярск.Небо» намерены приобрести 15 портативных датчиков контроля за качеством воздуха. Устройства установят под окнами горожан. Для того, чтобы получить прибор необходимо оставить заявку на сайте проекта. 

«Выбирайте в меню «заявка» и внимательно читайте условия. Скоро у нас будет 15 новых датчиков, которые быстро и просто устанавливаются за окном. Ничего сверлить не придется. Сеть может развиваться только с вашей помощью», - говорится в Instagam экоактивистов.

Для работы датчиков необходимо наличие в квартире сети Wi-Fi и электричества, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Еще два важных момента – разместить прибор нужно на высоте не более 10 метров, а в районе установки не должно быть локальных источников выбросов.

Фото: «Красноярск. Небо»

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