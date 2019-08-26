Красноярцы смогут бесплатно установить датчики контроля за качеством воздуха

Активисты экологического проекта «Красноярск.Небо» намерены приобрести 15 портативных датчиков контроля за качеством воздуха. Устройства установят под окнами горожан. Для того, чтобы получить прибор необходимо оставить заявку на сайте проекта.

«Выбирайте в меню «заявка» и внимательно читайте условия. Скоро у нас будет 15 новых датчиков, которые быстро и просто устанавливаются за окном. Ничего сверлить не придется. Сеть может развиваться только с вашей помощью», - говорится в Instagam экоактивистов.

Для работы датчиков необходимо наличие в квартире сети Wi-Fi и электричества, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Еще два важных момента – разместить прибор нужно на высоте не более 10 метров, а в районе установки не должно быть локальных источников выбросов.

Фото: «Красноярск. Небо»