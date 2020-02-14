Выбросы в Братске снизят на 20% к 2024 году

В правительстве Иркутской области составили план по реализации федерального проекта «Чистый воздух». В частности, речь шла о Братске - этот город считается одним из неблагополучных в РФ по экологии.

«В федеральный проект «Чистый воздух» включен Братск как город с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории Иркутской области. К 2024 году выброс вредных веществ необходимо сократить на 20%», - сказал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В регионе займутся снижением выбросов за счет модернизации технологических процессов и внедрения современного газоочистного оборудования.

Также в Братске намерены газифицировать дома частного сектора и перевести транспорт на более экологичные виды топлива. Еще одна мера - составление перечня объектов, которые негативно влияют на окружающую среду. имеют источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.