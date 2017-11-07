Южно-корейская Lotte Group откроет отель в Иркутске – об этом стало известно в ходе визита в республику министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

Как сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, на встрече с российской делегацией СЕО компании Lotte Corp. Хванг Каг Гю (Hwang Kag-gyu) сообщил о планах экспансии крупнейшего корейского конгломерата в Россию. В частности, кампания готовится приобрести один из работающих отелей во Владивостоке и открыть новый отель в Иркутске. Сроки реализации проекта и планируемый объем инвестиций представитель Lotte не назвал, уточнив, что общий объем инвестиций компании в российский бизнес сегодня составляет $1,1 млрд.

Напомним, ранее Lotte Group открыла отели под собственным брендом в Москве и Санкт-Петербурге. В марте 2018 года должно завершиться строительство пятизвездочной гостиницы Lotte в Самаре. По оценкам экспертов, в самарский проект компания инвестировала 5 млрд рублей.

Фото: vk.com/lottesamara