В Чите открыли школу бизнеса для детей

В Чите открыли первую в Забайкалье школу бизнеса для детей. Организаторами выступили сами предприниматели. Заниматься в школе будут дети двух возрастных групп - от восьми до 12 лет и от 12 до 16.

«До сих пор таких школ в регионе не было. Это очень перспективный проект. И, заметьте, реализовали его сами предприниматели: бизнес-сообщество создало школу, чтобы растить новых предпринимателей», - рассказал председатель регионального отделения общественной организации «Опора России» Владимир Забелин.

Обещают, что здесь не будет скучных лекций, а сама учеба на 80% будет состоять из практики.

«Воспитанники будут встречаться с успешными предпринимателями и активными людьми, для них организуем мастер-классы, экскурсии на действующие предприятия, чтобы они знакомились с тем, как устроены бизнес-процессы. В них будут воспитывать лидерство, обучать ораторскому мастерству. В результате обучения каждый из них должен будет разработать собственный бизнес-проект, защитить его», - заявила руководитель проекта Олеся Буянова.

Добавим, что школа открылась в рамках федерального образовательного проекта «Фабрика предпринимательства - Дети».