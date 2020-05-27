27 мая
Иркутск
погода +16 °C
71.14
 
€ 77.79
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Хостинг-провайдер RUVDS предложил клиентам виртуальную инфраструктуру в Амстердаме

Главная Бизнес
Иркутск
15:16 27 Мая 2020
интернет, it-технология
версия для печати Ico_print

В рамках взаимодействия RUVDS и Interxion, российский хостинг-провайдер разместил оборудование в гермозоне дата-центра в Амстердаме (AMS9). Для расширения присутствия RUVDS использует сервера высокой плотности корпоративного уровня Huawei; зарезервированный доступ к оборудованию обеспечивает провайдер RETN.

Амстердам стал четвертой европейской точкой присутствия RUVDS. «Благодаря своему географическому положению ЦОД даёт возможность построения хорошей связности как с США, так и с Европой одновременно», — прокомментировали в пресс-службе компании. Зарубежная инфраструктура одного из самых динамично развивающихся отечественных хостинг-провайдеров VPS начиналась с Швейцарии. Здесь в конце 2016 года была оборудована гермозона в дата-центре Дельталис. Сегодня швейцарские мощности компании работают в Цюрихе. Также оборудование установлено в гермозонах Equinix LD8 (Лондон, Великобритания), Telehouse (Франкфурт, Германия).

RUVDS устанавливает единые цены на аренду виртуальных серверов, и выбор Амстердама в качестве дата-центра не повысит конечную стоимость услуг. По аналогичным ценам клиенты компании могут воспользоваться мощностями российских дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске. Распределённая сеть снижает риски клиентов и позволяет арендовать мощности, которые менее всего удалены от офиса или места работы.

Виртуальный сервер и его преимущества

Для разворачивания собственных сетевых ресурсов бизнес может использовать виртуальный хостинг, VDS (virtual dedicated server), выделенный сервер. Виртуальный сервер оставляет пользователю больше возможности для маневрирования, чем обычный хостинг, и обходится дешевле аренды выделенного сервера. VDS позволяет

  • устанавливать требуемое программное обеспечение,
  • запускать необходимое количестве сайтов, баз данных, доменов, FTP-аккаунтов,
  • использовать собственный IP-адрес,
  • наращивать мощности по мере развития проектов.

RUVDS гарантирует весь объем ресурсов согласно выбранному тарифу и обеспечивает полную изоляцию работающих на одной машине VDS. Есть возможность подключить защиту от DDOS и антивирусную защиту.

Тесты серверов в сообществе Хабр также демонстрируют высокий результат RUVDS среди проверенных 18 зарубежных и российских провайдеров.

 

16+

на правах рекламы

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Иркутска: «ИрАэро» получила иск почти на миллиард рублей

«ИрАэро» получила иск почти на миллиард рублей

4 Января 2020 г.
Деньги высуживает производитель Sukhoi Superjet 100
Новости Иркутска: В Чите открыли школу бизнеса для детей

В Чите открыли школу бизнеса для детей

12 Октября 2019 г.
Это первое такое учебное заведение в Забайкалье
Новости Иркутска: «ИрАэро» получила допуск на международные рейсы

«ИрАэро» получила допуск на международные рейсы

24 Ноября 2018 г.
Иркутская авиакомпания будет летать в Азербайджан, Армению, Кипр и Корею
Новости Иркутска: Французская компания может создать производство имплантов в Иркутске

Французская компания может создать производство имплантов в Иркутске

9 Октября 2018 г.
В качестве базы рассматривается завод «МедТехСервис»
Новости Иркутска: Бизнесменов Бурятии и Китая соединит новый транспортный коридор

Бизнесменов Бурятии и Китая соединит новый транспортный коридор

7 Октября 2018 г.
Запущен международный автодорожный маршрут Китай-Монголия-Россия
Новости Иркутска: Цементный рынок Бурятии «просел» на 12%

Цементный рынок Бурятии «просел» на 12%

2 Октября 2018 г.
Однако в ближайшие два года ожидается небольшой рост рынка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Отходы иркутских лесопилок отправят на переработку

Отходы иркутских лесопилок отправят на переработку

26 Мая 2020 г.
Это мера избавить жителей от дыма тлеющих свалок
Новости Иркутска: Власти Улан-Удэ планируют перевести частный сектор на «бездымное» топливо

Власти Улан-Удэ планируют перевести частный сектор на «бездымное» топливо

22 Мая 2020 г.
Партию полукокса для тестирования закупят в Красноярском крае
Новости Иркутска: В Бурятии после отмены фестивалей перебросили средства на поддержку турбизнеса

В Бурятии после отмены фестивалей перебросили средства на поддержку турбизнеса

22 Мая 2020 г.
Малые и средние предприятия отрасли получат 50,2 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19