Хостинг-провайдер RUVDS предложил клиентам виртуальную инфраструктуру в Амстердаме

В рамках взаимодействия RUVDS и Interxion, российский хостинг-провайдер разместил оборудование в гермозоне дата-центра в Амстердаме (AMS9). Для расширения присутствия RUVDS использует сервера высокой плотности корпоративного уровня Huawei; зарезервированный доступ к оборудованию обеспечивает провайдер RETN.

Амстердам стал четвертой европейской точкой присутствия RUVDS. «Благодаря своему географическому положению ЦОД даёт возможность построения хорошей связности как с США, так и с Европой одновременно», — прокомментировали в пресс-службе компании. Зарубежная инфраструктура одного из самых динамично развивающихся отечественных хостинг-провайдеров VPS начиналась с Швейцарии. Здесь в конце 2016 года была оборудована гермозона в дата-центре Дельталис. Сегодня швейцарские мощности компании работают в Цюрихе. Также оборудование установлено в гермозонах Equinix LD8 (Лондон, Великобритания), Telehouse (Франкфурт, Германия).

RUVDS устанавливает единые цены на аренду виртуальных серверов, и выбор Амстердама в качестве дата-центра не повысит конечную стоимость услуг. По аналогичным ценам клиенты компании могут воспользоваться мощностями российских дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске. Распределённая сеть снижает риски клиентов и позволяет арендовать мощности, которые менее всего удалены от офиса или места работы.

Виртуальный сервер и его преимущества

Для разворачивания собственных сетевых ресурсов бизнес может использовать виртуальный хостинг, VDS (virtual dedicated server), выделенный сервер. Виртуальный сервер оставляет пользователю больше возможности для маневрирования, чем обычный хостинг, и обходится дешевле аренды выделенного сервера. VDS позволяет

устанавливать требуемое программное обеспечение,

запускать необходимое количестве сайтов, баз данных, доменов, FTP-аккаунтов,

использовать собственный IP-адрес,

наращивать мощности по мере развития проектов.

RUVDS гарантирует весь объем ресурсов согласно выбранному тарифу и обеспечивает полную изоляцию работающих на одной машине VDS. Есть возможность подключить защиту от DDOS и антивирусную защиту.

Тесты серверов в сообществе Хабр также демонстрируют высокий результат RUVDS среди проверенных 18 зарубежных и российских провайдеров.

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