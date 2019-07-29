В воде и огне: стихия не отступает от регионов Сибири и Дальнего Востока

На протяжении уже месяца ряд регионов Сибири и Дальнего Востока находится во власти природной стихии: Иркутская и Амурская области страдают от наводнений, а в Красноярском крае, республике Тыва и Иркутской области бушуют лесные пожары, дым от которых распространяется на другие регионы Сибири.

Если еще неделю назад казалось, что вода в Иркутской области начинает отступать, то в конце прошедшей недели область вновь оказалась во власти стихии. На некоторые района Иркутской области вновь обрушились дожди. В Тулуне выпала месячная норма осадков, сообщается на сайте регионального правительства. Подтоплены дома и участки.

«Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки, 27 июля, выпало в городе Тулуне - 104 мм. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне. В одном населенном пункте — селе Инга Черемховского района - зафиксирован подъем воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см)», — говорится в сообщении регионального правительства.

Из-за продолжительных дождей пострадал и сам Иркутск. Автомобильные дороги и некоторые улицы города ушли под воду.

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья. В результате наводнения погибли 25 человек. Всего пострадали более 38 тысяч человек. Было подтоплено более 100 населенных пунктов.

Не менее сложная ситуация с паводком сложилась и в Амурской области, где с 25 июля из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс человек, подтоплено около 600 жилых домов. От паводка пострадали Благовещенск, Селемджинский, Зейский, Мазановский, Бурейский, Тамбовский, Селемджинский и Октябрьский районы. Ожидается, что от паводка в ближайшее время могут пострадать еще 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов.

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе. С таким предложением он намерен обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ.

Не менее сложная ситуация складывается и с лесными пожарами. Так, на конец прошлой недели площадь природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае достигла почти 1,5 млн гектаров.

«В локализованном состоянии на утро 26 июля перешли четыре возгорания на 1445 гектарах, из которых 1395 гектаров покрыты лесом. Действуют 68 пожаров, из них в зоне обслуживания 14 очагов на площади 23 225 гектаров, из которых 21 895 гектаров покрыты лесом. Остальные 54 пожара действуют в зоне контроля, их площадь 102 314 гектаров, из них 96 956 гектаров, покрытые лесом. …В зоне контроля закрыты 46 очагов на 431 314 гектарах, 403 586 га из них покрыты лесом», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

По данным Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае действует 126 пожаров на общей площади 928 595 гектаров.

Красноярскому краю, Иркутской области и республике Тыва уже выделили дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами. Из бюджета федерального агентства лесного хозяйства трем регионам поступило 222,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхоза.

Главный редактор www.sibnovosti.ru Андрей Лавров