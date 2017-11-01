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До конца года все поликлиники Иркутской области начнут выдавать электронные больничные

Главная Здоровье
Иркутск
09:29 1 Ноября 2017
общество, больница, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Все медицинские учреждения Иркутской области до конца года подключатся к системе выдачи листков нетрудоспособности в электронном виде. Об этом говорится в пресс-релизе Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС), поступившем в редакцию Sibnovosti.ru.

«Между министерством здравоохранения Иркутской области и региональным отделением Фонда социального страхования заключено соглашение, реализуется совместный план внедрения ЭЛН. Сейчас идет процесс интеграции программных продуктов, медицинские организации активно обучают сотрудников, обеспечивают врачей усиленными квалифицированными подписями для подтверждения электронных документов», — сообщается в релизе организации.

Отмечается, что более 6,4 тыс. работодателей Иркутской области работают с электронными больничными, еще около 23 тыс. работодателей готовы внедрить эту систему.

«Ожидаемый положительный эффект от внедрения ЭЛН очевиден — это сокращение времени врачей на выписку листков нетрудоспособности, затрат на организацию учета и хранения бланков. Для пациентов внедрение электронных больничных сократит время на хождение по кабинетам… Для работодателей новшество также имеет свои «плюсы»: повысит прозрачность информации, оперативность в получении сведений при наступлении страхового случая, снизит затраты при формировании сведений, отправляемых в Фонд», — сообщил заместитель управляющего Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Евгений Дергаусов.

Закон об использовании с 1 июля листка нетрудоспособности в электронной форме подписал президент России Владимир Путин. До этого для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по закону требовалось предъявить больничный, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

В правительстве отмечают, что не все медицинские организации готовы быстро перейти на эту технологию. Поэтому бумажная форма остается пока действительной наравне с электронной.

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