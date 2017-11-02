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Жителей Иркутской области предупредили об угрозе неустановленной инфекции

Главная Здоровье
Иркутск
13:32 2 Ноября 2017
заболевание, вирус, байкал, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
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В прокуратуре Иркутской области прошло заседание экологического совета, участники которого обсудили произошедшее в регионе ЧП. Напомним, на побережье Байкала в разных районах было обнаружено более 130 погибших по неизвестной причине нерп. По предварительной версии животные могли погибнуть от голода или остановки сердца, однако специалисты не исключают и другие причины, в том числе неизвестную инфекцию.

- В целях предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным распространением неустановленной инфекции, Службе ветеринарии Иркутской области поручено усилить меры по работе с населением, проживающим на побережье озера Байкал, о недопустимости использования в пищевых целях мяса и жира погибших животных, - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Тем временем, управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело в регионе тренировочные учения по борьбе с особо опасными инфекциями. В ведомстве отметили, что в качестве «легенды» учений использовалось распространение сибирской язвы.

- Тренировка проходила в условиях, приближенных к реальным, с отработкой действий, алгоритма взаимодействия и схемы оповещения всех служб, обеспечивающих санитарную охрану территории Иркутской области. Выявленные в ходе учений замечания планируется обсудить на межведомственном совещании, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: flickr.com

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