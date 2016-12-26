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Сибирское агентство новостей
Иркутск
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Двое осужденных сбежали из колонии в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
15:54 26 Декабря 2016
общение, происшествия, заключенные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из колонии-поселения №22 в Тайшете (Иркутская область) сбежали два заключенных. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Главного управления ФСИН.

Побег совершили 24-летний Рустам Шакуров (осужден за сбыт незаконно добытого имущества) и 22-летний Сергей Наделяев (осужден за кражу). Их отсутствие в колонии было обнаружено утром 26 декабря.

Как отмечается в сообщении, оба сбежавших до помещения под стражу проживали в Иркутске и неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи.

В ведомстве пояснили, что в колонии-поселении №22 содержатся осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Они находятся без охраны, но под надзором администрации, пользуются правом свободы перемещения по территории и могут покидать ее с разрешения администрации, а также носить гражданскую одежду.

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