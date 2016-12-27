В Иркутской области в ходе рейдов изъяли 65 тысяч литров алкоголя

В Иркутской области полиция в ходе рейдов изъяла из незаконного оборота более 65 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей, в том числе более семи тысяч литров «Боярышника». Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ходе рейдов также были закрыты три цеха, в которых разливали суррогат. Ранее сообщалось об обнаружении двух цехов.

26 декабря стало известно, что число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 77 человек. В связи с массовым отравлением было возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» (ч.3 ст. 238 УК РФ). В первые дни после отравления сообщалось, что среди задержанных не было производителей контрафакта.

Следственный комитет в понедельник сообщил, что в рамках уголовного дела о массовом отравлении задержаны в общей сложности 23 человека, в том числе замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, в отношении которого заведено дело по статье «халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, Лужнов не отреагировал на «неоднократные обращения» о продаже в регионе средства для ванн «Боярышник».