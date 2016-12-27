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Сибирское агентство новостей
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Суд в Иркутске заочно приговорил гражданина Франции по делу о педофилии

Главная Происшествия
Иркутск
10:56 27 Декабря 2016
общество, суд, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд в Иркутске приговорил бывшего директора центра французского языка и культуры «Альянс Франсез Иркутск» Иоанна Барберо, обвиняемого в распространении детской порнографии, к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя суда Елену Дунаеву.

Барберо также запретили в течение 6 лет заниматься преподавательской деятельностью. Приговор огласили заочно, так как обвиняемый в сентябре сбежал из-под домашнего ареста.

По информации СМИ, гражданина Франции обвиняли в растлении несовершеннолетней дочери и публикации в интернете совместного снимка с ней.

Барберо арестовали в феврале 2015 года. В марте этого же года его поместили под домашний арест с использованием электронного браслета. На все заседания подсудимый являлся. 11 сентября сотрудники ГУФСИН обнаружили его пропажу, а 15 сентября суд объявил Барберо в розыск.

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