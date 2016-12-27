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Сибирское агентство новостей
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Замглавы иркутского Роспотребнадзора попал в больницу с сердечным приступом

Главная Происшествия
Иркутск
16:38 27 Декабря 2016
общение, происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Иркутский суд не смог избрать меру пресечения заместителю руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаилу Лужнову, поскольку его не доставили на заседание из изолятора временного содержания, сообщает «Интерфакс».

По предварительной информации, Лужнов госпитализирован с сердечным приступом.

Ранее сообщалось, что замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов подозревается в халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска от употребления косметического средства «Боярышник». В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ.

По версии следствия, с мая текущего года в управление поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на его розничную продажу. Однако Лужнов не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.

Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека.

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