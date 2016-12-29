Иркутянин смертельно ранил себя при попытке зарезать шарпея сожительницы

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку гибели мужчины — по предварительной версии, напав на собаку своей сожительницы, он сам смертельно ранил себя ножом и умер от потери крови. Об этом сообщается на сайте регионального следственного комитета.

Тело 37-летнего мужчины обнаружили в квартире дома на бульваре Рябикова. Вначале очевидцы предположили, что погибшего загрыз пес.

Как установили следователи, мужчина пришел в гости к своей знакомой, которая держала породистую собаку — шарпея. Перебрав с алкоголем, гость начал бить собаку. Вырываясь, шарпей укусил его, и тогда мужчина схватил нож и ударил пса. Лезвие соскользнуло на предплечие мужчины.

«Смерть мужчины наступила от кровопотери на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.

Шарпея, отделавшегося легким ранением, увезли в приют для бездомных животных при питомнике «К-9».

Фото: k9irk.ru