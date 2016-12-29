СК предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении «Боярышником»

Следственный комитет предъявил обвинения 16 человекам в связи с массовым отравлением средством для ванн «Боярышник». Скоро обвинения будут предъявлены еще шестерым, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Всего по делу задержаны 22 человека, семеро из них арестованы, десять находятся под домашним арестом, пятеро — под подпиской о невыезде. Дело расследуется по 239 статье Уголовного кодекса — «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия на 28 декабря, в больницы с подозрением на отравление метанолом поступило всего 123 человека. По делу проводятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе гистологические и химические, которые позволят установить причину смерти каждого.

Замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, которая также проходит по этому делу, находится под подпиской о невыезде, материалы на нее выделены в отдельное производство.

Кроме того, СКР возбудил уголовное дело против замруководителя Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова. Он заподозрен в халатности. По версии следствия, Лужнов не предпринял никаких мер после обращений граждан о незаконной реализации в Иркутской области спиртосодержащей продукции, которые поступали с мая.