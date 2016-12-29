Бездомные псы набросились на 17-летнюю девушку в центре Иркутска

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после нападения на 17-летнюю девушку стаи собак в центре Иркутска, сообщила пресс-служба следственного комитета.

Бродячие собаки набросились на подростка недалеко от центрального парка культуры и отдыха. Девушка получила множественные укусы, но смогла сама добраться до травмпункта, где ей оказали первую помощь и назначили лечение.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Они проводят проверку по подозрению местных чиновников в халатности, но уголовное дело пока не заводили.