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Сибирское агентство новостей
Иркутск
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Бездомные псы набросились на 17-летнюю девушку в центре Иркутска

Главная Происшествия
Иркутск
17:40 29 Декабря 2016
общество, происшествия, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после нападения на 17-летнюю девушку стаи собак в центре Иркутска, сообщила пресс-служба следственного комитета.

Бродячие собаки набросились на подростка недалеко от центрального парка культуры и отдыха. Девушка получила множественные укусы, но смогла сама добраться до травмпункта, где ей оказали первую помощь и назначили лечение.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Они проводят проверку по подозрению местных чиновников в халатности, но уголовное дело пока не заводили.

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