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Сотрудники Иркутского авиазавода осуждены за крушение Ан-12 под Иркутском

Главная Происшествия
Иркутск
09:40 25 Января 2017
общество, происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу по факту катастрофы самолета Ан-12, в которой погибли 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Руководители полетов летно-испытательного подразделения Иркутского авиационного завода — филиала «Научно-производственной корпорации "Иркут"» — Андрей Старков и Александр Осейко признаны виновными по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии-поселении.

Следствием и судом установлено, что 26 декабря 2013 года около 21 часа 45 минут по местному времени самолет Ан-12Б, выполняя транспортный рейс по маршруту Новосибирск — Иркутск, осуществлял заход на посадку на аэродром Иркутск-2 («Восточный»). На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и три авиационных техника.

Старков, зная об ухудшении метеоусловий, препятствующих посадке самолета, не сообщил об этом командиру воздушного судна, не запретил посадку и не принял мер к уходу самолета на запасной аэродром. Осейко, наблюдая выход Ан-12Б из зоны допустимых отклонений по глиссаде, не дал экипажу команду прекратить снижение, при этом он предоставил им неверную информацию о нахождении воздушного судна на курсе и глиссаде.

Уточняется, что на стадии предварительного следствия и в судебном заседании Старков и Осейко не признали вину.

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