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В Иркутске арестованы вероятные производители суррогатного алкоголя

Главная Происшествия
Иркутск
11:30 27 Января 2017
общество, происшествия, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
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Шелеховский городской суд Иркутской области принял решение об аресте двух предполагаемых организаторов производства суррогатного алкоголя в Иркутске и Усолье-Сибирском.

Ранее сообщалось, что 9 активных участников организованной группы задержаны в Иркутской области по подозрению в создании подпольных предприятий по изготовлению контрафактного алкоголя.

В правоохранительных органах региона сообщают, что в одном из мини-заводов, кроме тары для водки, было обнаружено несколько тысяч заготовок пластиковых бутылок для спиртосодержащей жидкости «Боярышник». Именно так называлось средство, в составе которого вместо этилового спирта оказался метанол, ставший причиной гибели 76 человек в Иркутске в декабре 2016 года.

«Пока нет информации, был ли на территории мини-завода метиловый спирт. Образцы изъятой спиртосодержащей жидкости, из которой бутлегеры изготавливали как водку, так и «Боярышник», направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ (незаконное предпринимательство).

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