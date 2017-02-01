2 февраля
Иркутск
погода -17 °C
курсы валют
60.31
 
€ 65.03
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Мошенница под видом сотрудницы Центробанка похитила у иркутян более 2 млн рублей

Главная Происшествия
Иркутск
16:12 1 Февраля 2017
полиция, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Сотрудники полиции задержали в Иркутске по подозрению в мошенничестве 49-летнюю женщину, которая представлялась внештатным сотрудником Центробанка России. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

«Жертвами подозреваемой стали как минимум шесть жителей Иркутска. Общий ущерб превышает 2 млн рублей. Как стало известно, во всех случаях женщина действовала по одной преступной схеме», — говорится в сообщении.

Так, последняя жертва мошенницы, у которой она похитила 75 тыс. рублей, рассказала полицейским, что пожаловалась своей знакомой на нехватку денег, после чего ей позвонила задержанная.

«Незнакомка представилась внештатным сотрудником Центробанка и предложила иркутянке вложить ее средства в схему кредитования с целью получения дальнейшей прибыли. После передачи денег она перестала выходить на связь», — уточнятся в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Полицейские предполагают, что у мошенницы может быть больше жертв и призывают пострадавших от действий лже-сотрудницы ЦБ обращаться в правоохранительные органы.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Один человек пострадал в результате взрыва в гаражном кооперативе в Ангарске

Один человек пострадал в результате взрыва в гаражном кооперативе в Ангарске

31 Января 2017 г.
Пострадавший — 65-летний мужчина
Новости Иркутска: Экс-мэру Усолья-Сибирского отказали в досрочном освобождении

Экс-мэру Усолья-Сибирского отказали в досрочном освобождении

30 Января 2017 г.
Кустос обратился в суд с ходатайством об УДО в ноябре 2016 года
Новости Иркутска: В поселке под иркутском трое пьяных дебоширов избили полицейских

В поселке под иркутском трое пьяных дебоширов избили полицейских

30 Января 2017 г.
Трое подозреваемых задержаны и находятся в спецприемнике
Новости Иркутска: В аэропорту Иркутска поймали наркокурьера с гашишем в желудке

В аэропорту Иркутска поймали наркокурьера с гашишем в желудке

27 Января 2017 г.
Подозреваемого доставили в дежурную часть
Новости Иркутска: В Иркутске арестованы вероятные производители суррогатного алкоголя

В Иркутске арестованы вероятные производители суррогатного алкоголя

27 Января 2017 г.
В одном из мини-заводов обнаружено несколько тысяч заготовок пластиковых бутылок
Новости Иркутска: Сотрудники Иркутского авиазавода осуждены за крушение Ан-12 под Иркутском

Сотрудники Иркутского авиазавода осуждены за крушение Ан-12 под Иркутском

25 Января 2017 г.
Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года
Новости компаний
26/01
На какую вакансию может рассчитывать флорист? Эффективная методика поиска рабочего места
26/01
Кондитер — волшебник над сладким или безумная сладкая любовь
26/01
Деловод — мастер документооборота. Востребованность профессии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Роспотребнадзор не нашел червей в подарках в Иркутске

Роспотребнадзор не нашел червей в подарках в Иркутске

30 Января 2017 г.
На исследование был взят товар у индивидуального предпринимателя
Новости Иркутска: В Госдуме сравнили раздачу «дальневосточных гектаров» с великим освоением Сибири

В Госдуме сравнили раздачу «дальневосточных гектаров» с великим освоением Сибири

1 Февраля 2017 г.
С 1 февраля стартовал третий этап реализации соответствующего закона
Новости Иркутска: Миллиард рублей потратят на охрану природы Бурятии

Миллиард рублей потратят на охрану природы Бурятии

31 Января 2017 г.
Цифра не окончательная и может корректироваться с учетом изменений в бюджете
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.