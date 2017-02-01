Мошенница под видом сотрудницы Центробанка похитила у иркутян более 2 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Иркутске по подозрению в мошенничестве 49-летнюю женщину, которая представлялась внештатным сотрудником Центробанка России. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

«Жертвами подозреваемой стали как минимум шесть жителей Иркутска. Общий ущерб превышает 2 млн рублей. Как стало известно, во всех случаях женщина действовала по одной преступной схеме», — говорится в сообщении.

Так, последняя жертва мошенницы, у которой она похитила 75 тыс. рублей, рассказала полицейским, что пожаловалась своей знакомой на нехватку денег, после чего ей позвонила задержанная.

«Незнакомка представилась внештатным сотрудником Центробанка и предложила иркутянке вложить ее средства в схему кредитования с целью получения дальнейшей прибыли. После передачи денег она перестала выходить на связь», — уточнятся в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Полицейские предполагают, что у мошенницы может быть больше жертв и призывают пострадавших от действий лже-сотрудницы ЦБ обращаться в правоохранительные органы.