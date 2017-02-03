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Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
16:23 3 Февраля 2017
общество, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Два человека пострадали в результате аварии в Иркутской области с участием автобуса, следовавшего из города Усть-Илимск в Братск. Информацию подтвердили в пресс-службе полиции.

Авария произошла в пятницу в 10:50 местного времени.

«Водитель 1985 года рождения, управляя грузовым автомобилем Scania, не успел завершить маневр обгона и задел полуприцепом следовавший по встречной полосе автобус. У автобуса практически полностью снесена водительская кабина, пассажирский салон не пострадал», — рассказали в полиции.

На момент аварии в автобусе находились 42 пассажира. Пострадали водитель и пассажир автобуса — 6-летний ребенок, которого родители самостоятельно доставили в больницу Братска с ушибами мягких тканей.

Все пассажиры отправлены на попутных автобусах к месту назначения.

Фото: tkgorod.ru

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