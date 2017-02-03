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Задержаны глава района Иркутской области и его заместитель

Главная Происшествия
Иркутск
16:37 3 Февраля 2017
общество, происшествия, тюрьма
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В администрации Казачинско-Ленского района проходят обыски. Силовики накануне задержали мэра муниципалитета Александра Абраменко в Иркутске, а 3 февраля — его первого заместителя Артема Амосова, сообщают «Вести Иркутск».

Амосова задержали на рабочем месте, чиновник помещен в СИЗО. По их данным, речь может идти о получении замглавы взятки в размере 2,5 млн рублей при строительстве объекта с федеральным участием. Амосова якобы взяли с поличным. По данным ТК «Город», с поличным при получении взятки был задержан сам мэр.

В УФСБ, сотрудники которого, по свидетельству очевидцев, проводили операцию, комментариев не дают.

Единоросс Абраменко возглавил район в 2014 году, до этого работал заместителем главы, в начале 2000-х работал мэром города Бодайбо и района.

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