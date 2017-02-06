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Сотрудники ФСБ нашли в Иркутске подпольное казино под вывеской ритуального салона

Главная Происшествия
Иркутск
15:24 6 Февраля 2017
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Подпольное казино, работавшее под прикрытием ритуального агентства, ликвидировали в Иркутске в ходе спецоперации сотрудников управлений ФСБ и Следственного комитета по региону, сообщили в понедельник в пресс-службе иркутского СУ СК.

«Установлено, что игровой салон, оборудованный для проведения азартных игр, находился в помещении двухэтажного дома, в котором осуществляло деятельность ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, одна из ритуальных служб, работавшая ранее в микрорайоне Ново-Ленино, некоторое время назад переехала в другое здание. Под прикрытием второго агентства новые арендаторы помещения открыли нелегальное игорное заведение.

В ходе обыска изъяты 23 игровых аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола, деньги и документация. По данным правоохранителей, в помещении во время обыска находились посетители и персонал игорного заведения.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершённая группой лиц по предварительному сговору», виновным может грозить до четырёх лет лишения свободы.

Фото и видео: СК РФ по Иркутской области

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