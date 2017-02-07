В Иркутске двое высокопоставленных полицейских попались на взятке в 20 млн рублей

Два высокопоставленных полицейских задержаны в Иркутске по делу о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Оба подозреваются в получении взятки в размере 20 млн руб. Они были задержаны 3 февраля сотрудниками регионального управления ФСБ России.

По версии следствия, обвиняемые получили ее от руководителя коммерческой организации через посредника за беспрепятственное перемещение по территории обслуживания грузов железнодорожным транспортом, то есть за бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.

В пресс-службе МВД уточнили, что главное управление на транспорте начало служебную проверку.

«По поручению начальника ГУТ МВД России готовятся материалы на увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам заместителя начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте и начальника линейного отдела МВД России на станции Иркутск — пассажирский», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудникам полиции предъявлено обвинение, они находятся под стражей.