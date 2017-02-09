Мэр Тайшетского района задержан на рабочем месте

Задержан мэр Тайшетского района Иркутской области Александр Величко. Об этом «Интерфаксу» сообщил в четверг, 9 февраля, источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, чиновник был задержан на своем рабочем месте в здании администрации после утренней планерки.

Источник не уточнил причины задержания главы города. Однако, как сообщает местное издание «Тайшет 24», задержание может быть связано с расследованием уголовного дела о хищении средств при строительстве муниципальных артезианских скважин. В 2011 году администрация Тайшетского района предоставила ООО «ВАВ» в аренду земельные участки для бурения артезианских скважин. Однако установлено, что скважины ранее уже были обустроены в 2005 году мэрией города за счет бюджетных средств на основании муниципального контракта.

Как ранее сообщалось, неделю назад, 2-3 февраля текущего года по подозрению в получении взятки были задержаны мэр отдаленного Казачинско-Ленского района Иркутской области Александр Абраменко и его первый заместитель Артем Амосов. Крупная сумма — 2 млн 575 тыс. рублей — была обнаружена при обыске дома у заммэра. По версии следствия, чиновники взяли деньги за «беспрепятственное подписание актов выполненных работ, оплату по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству» полигона твердых бытовых отходов.

Тайшетский район находится на границе Иркутской области и Красноярского края. Насчитывает 88 населённых пунктов, в том числе шесть городских поселений. Население — более 74 тыс. человек.