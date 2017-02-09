Главу Тайшетского района задержали за мошенничество

Сотрудники ФСБ, СК и полиции утром 9 февраля задержали на рабочем месте мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко. В администрации проводились обыски, изымались документы.

В пресс-службе полиции рассказали, что чиновник подозревается в мошенничестве. Величко до избрания мэром являлся директором и учредителем коммерческой организации, которая в 2013 году мошенническим путем оформила право собственности на артезианские скважины на территории города Тайшет.

«Он заведомо знал, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной администрацией Тайшетского городского поселения, чем причинил ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По информации избирательной комиссии Иркутской области, Величко был избран мэром Тайшетского района 18 сентября 2016 года от КПРФ, он набрал 42,8% голосов избирателей.

Тайшетский район находится на границе Иркутской области и Красноярского края. Насчитывает 88 населённых пунктов, в том числе шесть городских поселений.