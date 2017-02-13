В регионы Сибири поставляли поддельный «медицинский» кислород

Технический кислород под видом лекарственного поставлялся в 2015 и 2016 годах в лечебные учреждения Бурятии, Иркутской области и Забайкалья. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета.

По данным следствия, в 2015-2016 годах кислород, который получали из сжиженного технического газа, продавали по поддельным документам в лечебные учреждения регионов Восточной Сибири.

От продажи этого кислорода компания получила доход в размере около 82 млн. рублей.

После начала проверок руководитель, по версии следствия, желая скрыть свою незаконную деятельность, сменил регистрацию компании в налоговом органе, переведя ее в Санкт-Петербург. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Обращение незарегистрированных лекарственных средств».

В настоящее время следствием совместно с органами Росздравнадзора приняты меры для того, чтобы процесс обеспечения лечебных учреждений кислородом не был нарушен и прерван.