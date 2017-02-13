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По делу главы Тайшетского района арестовали предпринимателя

Главная Происшествия
Иркутск
14:37 13 Февраля 2017
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд поместил под домашний арест директора ООО «ВАВ» Александра Красильникова, которому предъявлено обвинение по одному уголовному делу с мэром Тайшетского района Иркутской области, сообщила в понедельник региональная прокуратура.

Красильников обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что суд города Тайшета Иркутской области поместил под домашний арест главу Тайшетского района Александра Величко. Установлено, что в 2011 году администрация Тайшетского района предоставила в аренду частной компании ООО «ВАВ» четыре земельных участка, находившихся на территории котельной бывшего строительного комбината. Предполагалось, что фирма пробурит на участках артезианские скважины.

В дальнейшем по предоставленным компанией актам приёмки ей были выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, что послужило основанием для регистрации фирмой права собственности на скважины.

Заместитель мэра Тайшетского района по социальным вопросам Михаил Малиновский временно возглавил территорию.

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