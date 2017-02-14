Под Иркутском сошли с рельсов 15 вагонов с углем

Сход 15 вагонов грузового поезда, который перевозил уголь, произошел в Иркутской области. Движение поездов временно приостановлено, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

ЧП произошло на участке Камышет–Ук. По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза экологической катастрофы отсутствует.

В настоящее время на ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин произошедшего. Подняты восстановительные поезда со станций Нижнеудинск и Тайшет. Кроме того, сообщается, что пассажирский поезд № 099, следующий из Владивостока в Москву, задерживается.

По факту случившегося Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте организовало доследственную проверку.