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В Улан-Удэ пьяная женщина напала на врача скорой помощи

Главная Происшествия
Иркутск
12:46 18 Апреля 2017
общество, происшествия, скорая, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Вызвавшая скорую помощь мать в Бурятии стала душить приехавшего фельдшера, когда он предложил отвезти ребенка в больницу, следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК.

По предварительным данным, в субботу в скорую Улан-Удэ поступило звонок о судорогах у ребенка. По приезду бригады скорой мать ребенка потребовала оформить сигнальный лист с диагнозом «судороги, эпилепсия», говорится в сообщении.

На предложение фельдшера поехать в больницу для обследования и уточнения диагноза женщина ответила отказом, а услышав телефонные переговоры медика с больницей, начала душить его, сообщает СК. Отец ребенка оттащил жену, подписал отказ от госпитализации ребенка и проводил фельдшера до двери подъезда.

Сообщается, что родители были пьяны, а в квартире находились два ребенка — трех и четырех лет. При этом бригаде скорой долго не открывали двери.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о причинении побоев фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи в одном из домов по улице Цивилева в Улан-Удэ… Начата доследственная проверка», — сообщает СК.

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