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В Иркутской области крупный пожар уничтожил лесоперерабатывающее предприятие

Главная Происшествия
Иркутск
14:14 22 Июня 2017
пожар, предприятие, спасатели, мчс, сотрудники
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области огнем уничтожено лесоперерабатывающее предприятие, об этом в четверг, 22 июня, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу главного управления МЧС по региону. Отмечается, что в пожаре никто не пострадал.

Огонь возник днем в среду. Сотрудники предприятия сначала своими силами пытались ликвидировать пламя. Через некоторое время огонь перекинулся на ближайший лесной массив, тогда пожар уже угрожал расположенному в 4 км поселку Седаново. В населенном пункте живут 1,5 тысячи человек.

Тушили пожар около 13 часов, сказано в официальном сообщении спасателей.

«На протяжении вечера и ночи шла борьба с огнем. Лесники спасали лес, пожарные дежурили на границе поселка. К шести часам утра угроза посёлку была снята», - приводит пресс-служба слова начальника Усть-Илимского пожарно-спасательного гарнизона Валерия Миндулина.

По данными «Интерфакса», в пресс-службе ведомства уточнили, что площадь сгоревшего предприятия составляла 15 тысяч квадратных метров. Сумма ущерба, а также владелец предприятия устанавливаются. В спасательном ведомстве рассказали, что сотрудники предприятия некоторое время назад периодически нарушали правила пожарной безопасности. Несколько раз возникали возгорания, предприятие привлекали к административной ответственности.

Фото — архив МЧС  

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