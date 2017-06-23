Из-за пожаров в Иркутской области без квартир остались более 40 человек

В поселке горячий ключ Иркутской области огонь уничтожил пять двухквартирных домов. В результате происшествия без жилья остались 47 человек, из них 13 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Общая площадь пожара составила около 600 кв. м. Пожарные справились с огнем, однако спасти дома им не удалось. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Все погорельцы размещены у родственников.

По данным ведомства, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Предварительно установлено, что местный житель оставил без присмотра костер. В условиях жаркой погоды и порывистого ветра огонь перекинулся на хозяйственные постройки, затем на дом и на соседние усадьбы.

На виновника было заведено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Повреждение чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем».