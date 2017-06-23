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Из-за пожаров в Иркутской области без квартир остались более 40 человек

Главная Происшествия
Иркутск
11:00 23 Июня 2017
происшествия, пожары, жилье, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В поселке горячий ключ Иркутской области огонь уничтожил пять двухквартирных домов. В результате происшествия без жилья остались 47 человек, из них 13 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Общая площадь пожара составила около 600 кв. м. Пожарные справились с огнем, однако спасти дома им не удалось. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Все погорельцы размещены у родственников. 

По данным ведомства, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Предварительно установлено, что местный житель оставил без присмотра костер. В условиях жаркой погоды и порывистого ветра огонь перекинулся на хозяйственные постройки, затем на дом и на соседние усадьбы. 

На виновника было заведено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Повреждение чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем». 

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