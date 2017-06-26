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Под Иркутском в ДТП с участием автобуса с детьми пострадали 15 человек

Главная Происшествия
Иркутск
13:49 26 Июня 2017
происшествия, авария, общество, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Иркутской области в аварию попал автобус, перевозивший детский музыкальный ансамбль. В аварии пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, говорится в сообщении регионального минздрава. 

Автобус перевозил участников музыкального ансамбля из Иркутска в Читу. Всего в автобусе находились порядка 30 человек. Как сообщили в региональном МВД, в Слюдянском районе близ населенного пункта Култук автобус перевернулся. 

«По предварительной информации, во время спуска по так называемому серпантину, автобус допустил наезд на бетонное ограждение, после чего опрокинулся в кювет», — говорится в сообщении ведомства. 

На место аварии из Слюдянска были направлены машины скорой помощи, из Иркутска была направлена травматологическая бригада областного центра медицины катастроф. 

«По состоянию на 12:30 часов (7:30 мск. — РБК) из более 30 человек, находившихся в автобусе, различного рода травмы получили 15. Двое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии в Слюдянскую районную больницу. Дети получили мелкие травмы ушибы, царапины», — сообщили в минздраве.

Проверкой по факту аварии занялся Следственный комитет.

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