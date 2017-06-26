Под Иркутском в ДТП с участием автобуса с детьми пострадали 15 человек

В Иркутской области в аварию попал автобус, перевозивший детский музыкальный ансамбль. В аварии пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, говорится в сообщении регионального минздрава.

Автобус перевозил участников музыкального ансамбля из Иркутска в Читу. Всего в автобусе находились порядка 30 человек. Как сообщили в региональном МВД, в Слюдянском районе близ населенного пункта Култук автобус перевернулся.

«По предварительной информации, во время спуска по так называемому серпантину, автобус допустил наезд на бетонное ограждение, после чего опрокинулся в кювет», — говорится в сообщении ведомства.

На место аварии из Слюдянска были направлены машины скорой помощи, из Иркутска была направлена травматологическая бригада областного центра медицины катастроф.