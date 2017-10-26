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16 турбаз в Иркутской области попали под уголовное дело из-за отходов туристов

Главная Происшествия
Иркутск
17:35 26 Октября 2017
байкал, туристы, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутские следователи возбудили уголовные дела в отношении администраций 16 туристических баз, расположенных в Ольхонском районе, рядом с Байкалом, которые подозреваются в масштабном экологическом загрязнении территории.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, уголовные дела возбуждены по части второй ст. 247 УК РФ (Захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды). Она предусматривает для виновных лиц до 5 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дел стало обнаружение в районе 16 турбаз несанкционированного размещения отходов из выгребных ям – туристических туалетов.

- …Обнаружено несанкционированное размещение отходов (осадков) из выгребных ям и жидких коммунальных отходов неканализованных объектов водопотребления (с содержанием азота нитритов, азота нитратов, аммония обменного, хлоридов, сульфатов), относящихся к четвертому классу опасности, - пояснили в ведомстве.

По оценке следствия, общая площадь загрязнения почвы отходами туристов составила 870 кв. м. Сумма нанесенного экологии ущерба – более 13 млн рублей.

Фото: pixabay.com

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