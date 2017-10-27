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В Иркутске умер еще один пострадавший при пожаре в доме престарелых

Главная Происшествия
Иркутск
13:16 27 Октября 2017
общество, происшествия, пожар, пенсионеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В больнице скончалась вторая пожилая женщина, госпитализированная 18 октября после пожара в частном доме престарелых Иркутска, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения региона.

«Умерла 91-летняя пенсионерка, находившаяся в реанимации. В больнице остаются трое пострадавших при пожаре, состояние всех стабильное, решается вопрос об их переводе из реанимации в стационар», — сказала представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек. Девять из них нуждались в госпитализации. По данным минздрава, пациентам, доставленным в больницу после пожара, от 60 до 91 года. Одна из пострадавших умерла в минувшие выходные.

Как сообщалось, пожар в двухэтажном доме на улице Курортной, где размещался частный дом престарелых фонда паллиативной помощи им. Святой Милицы, произошел утром 18 октября из-за короткого замыкания сушильной машины. Огонь повредил 10 кв.м.

По факту пожара возбуждено два уголовных дела возбуждено по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по ч.2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть) УК РФ.

Благотворительный фонд паллиативной помощи им. Святой Милицы не значится в реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской области.

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