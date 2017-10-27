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Силовики обнаружили в Иркутске нелегальный приют для пенсионеров

Главная Происшествия
Иркутск
17:21 27 Октября 2017
полиция, иркутск, дом, пенсионеры
Автор: Sibnovosti.ru
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После пожара в нелегальном иркутском интернате для престарелых и прошедших за ним проверок силовых структур в областном центре был обнаружен еще один незаконно работающий приют для пожилых людей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, нелегальный приют для пенсионеров работал в арендованной трехкомнатной квартире в жилом пятиэтажном доме по улице Цымлянская, где ранее размещался частный детский сад. Когда в приют приехала полиция, там находилось три пожилых человека.

Организатор приюта – 31-летний иркутянин – за сутки пребывания здесь пенсионера брал около тысячи рублей. Документов на осуществление предпринимательской деятельности у него не было. На предприимчивого владельца приюта составлен административный протокол, кроме того, Следственный комитет начал в отношении него по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, 18 октября в Иркутске произошло резонансное ЧП – пожар в частном доме престарелых «Пансионат Святой Милицы» на улице Курортной. Были госпитализированы 13 подопечных пансионата, двое из которых позже скончались. По факту пожара возбуждено два уголовных дела возбуждено по части первой ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по части второй ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть) УК РФ. По данным ГУ МЧС региона, работа дома престарелых могла носить незаконный характер, поскольку организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг.

Видео: vk.com/police38

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