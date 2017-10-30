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В Иркутске планируют развивать сеть филиалов поликлиник в новых микрорайонах

Главная Происшествия
Иркутск
11:04 30 Октября 2017
общество, происшествия, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Главным врачам амбулаторно-поликлинических организаций поручено рассмотреть возможность создания в микрорайонах Иркутска филиалов поликлиник или офисов врачей общей практики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В министерстве прошло совещание, посвященное доступности амбулаторно-поликлинической помощи. По словам замминистра здравоохранения Иркутской области Галины Синьковой, городские поликлиники не справляются с растущим количеством пациентов.

«В настоящее время в Иркутске появляются новые микрорайоны, активно застраивается и Иркутский район. Границы между городом и районом стираются: население Иркутского района, проживающее в непосредственной близости к городским поликлиникам, хочет получать медицинскую помощь в них, а не в поликлиниках Иркутского района. В связи с этим поликлиники не справляются с потоком новых пациентов, что порождает обоснованные жалобы», — сообщила Галина Синькова.

Специалист отметила, что в новых микрорайонах застройщики не предусматривают строительство медицинских организаций, в результате жители вынуждены добираться до основного здания поликлиники. Выходом из ситуации могла бы стать организация филиалов или офисов врачей общей практики на первых этажах жилых зданий.

По итогам совещания главным врачам лечебных учреждений было поручено проанализировать доступность оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в микрорайонах Иркутска, чтобы оценить потребность в организации филиалов.

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