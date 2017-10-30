30 октября
Иркутск
погода +6 °C
курсы валют
58.08
 
€ 67.53
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Скончалась третья пострадавшая при пожаре в доме престарелых в Иркутске

Главная Происшествия
Иркутск
11:14 30 Октября 2017
больница, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Пожилая женщина, пострадавшая 18 октября при пожаре в частном доме-интернате для престарелых, скончалась в Иркутске. Число погибших в результате ЧП увеличилось до трех человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

«Женщина в возрасте 84 лет, доставленная в больницу после пожара в доме престарелых, скончалась в воскресенье. Причиной смерти стали тяжелые сопутствующие возрастные заболевания. В реанимации остается один человек», — сообщили в ведомстве.

Одного из пострадавших за выходные перевели в палату общей терапии, а еще одного — в хоспис.

Всего в результате пожара 18 октября в Иркутске пострадали 14 человек, девяти из них потребовалась госпитализация. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины. Фонд паллиативной помощи имени св. Милицы, организовавший дом престарелых, не значился в реестре поставщиков социальных услуг.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутске планируют развивать сеть филиалов поликлиник в новых микрорайонах

В Иркутске планируют развивать сеть филиалов поликлиник в новых микрорайонах

30 Октября 2017 г.
В новых микрорайонах застройщики не предусматривают строительство медицинских организаций
Новости Иркутска: Силовики обнаружили в Иркутске нелегальный приют для пенсионеров

Силовики обнаружили в Иркутске нелегальный приют для пенсионеров

27 Октября 2017 г.
После резонансного пожара в Иркутске идут проверки
Новости Иркутска: В Иркутске умер еще один пострадавший при пожаре в доме престарелых

В Иркутске умер еще один пострадавший при пожаре в доме престарелых

27 Октября 2017 г.
При пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек
Новости Иркутска: 16 турбаз в Иркутской области попали под уголовное дело из-за отходов туристов

16 турбаз в Иркутской области попали под уголовное дело из-за отходов туристов

26 Октября 2017 г.
Площадь загрязнения содержимым выгребных ям составила почти тысячу «квадратов»
Новости Иркутска: Тела двоих рабочих достали из-под земляного завала в Иркутске

Тела двоих рабочих достали из-под земляного завала в Иркутске

18 Октября 2017 г.
Обстоятельства ЧП выясняются
Новости Иркутска: Суд в Иркутске отменил решение о переводе виновницы ДТП в Листвянке в колонию-поселение

Суд в Иркутске отменил решение о переводе виновницы ДТП в Листвянке в колонию-поселение

17 Октября 2017 г.
Авария произошла в июле 2013 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: 120-летний особняк-памятник планируют реконструировать в Иркутске

120-летний особняк-памятник планируют реконструировать в Иркутске

30 Октября 2017 г.
Памятник представляет собой одноэтажное здание с антресольным этажом и подвалом
Новости Иркутска: Новые правила благоустройства разработаны в Иркутске

Новые правила благоустройства разработаны в Иркутске

27 Октября 2017 г.
Для исполнения требований введен переходный период
Новости Иркутска: Путин дал ряд поручений по эконадзору Байкальской природной территории

Путин дал ряд поручений по эконадзору Байкальской природной территории

27 Октября 2017 г.
Доклады по исполнению этих поручений должны быть представлены в декабре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.