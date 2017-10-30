Скончалась третья пострадавшая при пожаре в доме престарелых в Иркутске

Пожилая женщина, пострадавшая 18 октября при пожаре в частном доме-интернате для престарелых, скончалась в Иркутске. Число погибших в результате ЧП увеличилось до трех человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

«Женщина в возрасте 84 лет, доставленная в больницу после пожара в доме престарелых, скончалась в воскресенье. Причиной смерти стали тяжелые сопутствующие возрастные заболевания. В реанимации остается один человек», — сообщили в ведомстве.

Одного из пострадавших за выходные перевели в палату общей терапии, а еще одного — в хоспис.

Всего в результате пожара 18 октября в Иркутске пострадали 14 человек, девяти из них потребовалась госпитализация. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины. Фонд паллиативной помощи имени св. Милицы, организовавший дом престарелых, не значился в реестре поставщиков социальных услуг.