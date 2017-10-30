30 октября
Иркутск
погода +3 °C
курсы валют
58.08
 
€ 67.53
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутской области эксперты выясняют причину массовой гибели нерп на Байкале

Главная Происшествия
Иркутск
15:43 30 Октября 2017
байкал, животные, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты службы ветеринарии Иркутской области отправили на исследование патологические материалы с прибрежной полосы озера Байкал, где в конце минувшей недели были обнаружены несколько десятков погибших по неизвестным пока причинам нерп.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, погибшие нерпы были обнаружены на прибрежной полосе от порта Байкал до поселка Култук, общей протяженностью 77 км. Сейчас территория обследована, патологические материалы переданы в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» и ФКУЗ НИИ «Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока».

По данным «Интерфакса», речь идет примерно о 30 погибших нерпах, тела которых были обнаружены туристами. Очевидцы утверждали, что на тушах животных видны глубокие раны. Сейчас на месте ЧП также работают сотрудники Росрыболовства. Байкальская нерпа, или байкальский тюлень - один из трех пресноводных видов тюленя в мире, эндемик Байкала. В настоящее время популяция нерпы в озере составляет около 100 тыс. голов.

Фото: wikipedia.org

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Скончалась третья пострадавшая при пожаре в доме престарелых в Иркутске

Скончалась третья пострадавшая при пожаре в доме престарелых в Иркутске

30 Октября 2017 г.
Одного из пострадавших за выходные перевели в палату общей терапии
Новости Иркутска: В Иркутске планируют развивать сеть филиалов поликлиник в новых микрорайонах

В Иркутске планируют развивать сеть филиалов поликлиник в новых микрорайонах

30 Октября 2017 г.
В новых микрорайонах застройщики не предусматривают строительство медицинских организаций
Новости Иркутска: Силовики обнаружили в Иркутске нелегальный приют для пенсионеров

Силовики обнаружили в Иркутске нелегальный приют для пенсионеров

27 Октября 2017 г.
После резонансного пожара в Иркутске идут проверки
Новости Иркутска: В Иркутске умер еще один пострадавший при пожаре в доме престарелых

В Иркутске умер еще один пострадавший при пожаре в доме престарелых

27 Октября 2017 г.
При пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек
Новости Иркутска: 16 турбаз в Иркутской области попали под уголовное дело из-за отходов туристов

16 турбаз в Иркутской области попали под уголовное дело из-за отходов туристов

26 Октября 2017 г.
Площадь загрязнения содержимым выгребных ям составила почти тысячу «квадратов»
Новости Иркутска: Тела двоих рабочих достали из-под земляного завала в Иркутске

Тела двоих рабочих достали из-под земляного завала в Иркутске

18 Октября 2017 г.
Обстоятельства ЧП выясняются
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутске ушла из жизни председатель избиркома

В Иркутске ушла из жизни председатель избиркома

25 Октября 2017 г.
Наталья Деньгина скончалась на 43-м году жизни
Новости Иркутска: Выбран подрядчик для ликвидации последствий выбросов Байкальского ЦБК

Выбран подрядчик для ликвидации последствий выбросов Байкальского ЦБК

30 Октября 2017 г.
У компании уже имеется успешный опыт проведения подобных работ
Новости Иркутска: В Иркутске объявлен конкурс на разработку проекта нового аэровокзала

В Иркутске объявлен конкурс на разработку проекта нового аэровокзала

27 Октября 2017 г.
Cрок выполнения работ — 90 дней с момента заключения договора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.