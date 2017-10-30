В Иркутской области эксперты выясняют причину массовой гибели нерп на Байкале

Специалисты службы ветеринарии Иркутской области отправили на исследование патологические материалы с прибрежной полосы озера Байкал, где в конце минувшей недели были обнаружены несколько десятков погибших по неизвестным пока причинам нерп.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, погибшие нерпы были обнаружены на прибрежной полосе от порта Байкал до поселка Култук, общей протяженностью 77 км. Сейчас территория обследована, патологические материалы переданы в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» и ФКУЗ НИИ «Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока».

По данным «Интерфакса», речь идет примерно о 30 погибших нерпах, тела которых были обнаружены туристами. Очевидцы утверждали, что на тушах животных видны глубокие раны. Сейчас на месте ЧП также работают сотрудники Росрыболовства. Байкальская нерпа, или байкальский тюлень - один из трех пресноводных видов тюленя в мире, эндемик Байкала. В настоящее время популяция нерпы в озере составляет около 100 тыс. голов.

Фото: wikipedia.org