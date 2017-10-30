Стала известна предварительная причина массовой гибели байкальских нерп

Порядка 70 особей байкальской нерпы в Иркутской области и Бурятии, по предварительным данным, погибли от остановки сердца – об этом заявил начальник отдела ветнадзора по Иркутской области территориального управления Россельхознадзора Сергей Грохотов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специалиста ветслужбы, версия об инфекционных причинах гибели нерпы не подтвердилась. Вирус чумы плотоядных, которая была причиной массовой гибели байкальской нерпы в 1980-х годах, в исследованных пробах обнаружен не был. Также пока не подтверждается версия, что нерпы умерли от отравления. В конце 1990-х - начале 2000-х годов фиксировалось отравление нерпы выбросами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в пробах тогда был выявлен хлорид извести.

- Сейчас отравление выбросами БЦБК маловероятно - комбинат уже несколько лет не работает, - пояснил Сергей Грохотов.

Напомним, в последние дни на побережье Байкала были обнаружены три случая гибели нерп. Первый был зарегистрирован в Бурятии в конце минувшей недели, на песчаной косе возле населенного пункта Новый Энхалук туристы нашли около 30 погибших животных. Затем более 30 мертвых нерп обнаружили сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в ходе обхода побережья Байкала между поселками Порт Байкал и Култук в Слюдянском районе Иркутской области. В понедельник еще семь погибших животных были найдены возле поселка Мурино в Слюдянском районе Иркутской области.

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