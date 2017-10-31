Задержан организатор дома престарелых в Иркутске, где при пожаре погибли пенсионеры

Организатор дома престарелых, после пожара в котором в больнице скончались три человека, задержана в Иркутске. По факту происшествия возбуждены два новых уголовных дела, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

«Задержана организатор дома престарелых, с ней работают следователи», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, с 20 по 29 октября в больнице умерли три женщины, госпитализированные после пожара.

«По данным фактам следственным отделом по Куйбышевскому району Иркутска возбуждены два уголовных дела статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении. Ранее по этой же статье следствие уже возбуждало уголовное дело, теперь все дела объединены в одно производство.

18 октября около 5 часов утра в сушильной комнате на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, расположенного по улице Курортной в Иркутске, произошло возгорание, которое распространилось по первому и второму этажам. В этом здании располагалась НК «Фонд паллиативной помощи имени Сергея Милицы». В момент возгорания в доме находились 15 человек: 12 пожилых людей и 3 человека из числа обслуживающего персонала. В медицинские учреждения обратились 12 человек с диагнозом «отравление угарным газом».