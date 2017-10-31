Врач скончался в Иркутской области после суточного дежурства

Министерство здравоохранения Иркутской области начало проверку в связи со смертью врача Анграского перинатального центра, скончавшейся после суточного дежурства на работе, сообщили в пресс-службе министерства. На рабочем месте женщина провела 23 часа.

Как сообщается, акушер-гинеколог Оксана Кивлева пришла на дежурство 25 октября к 16:00, а ушла в 15:00 на следующий день после обхода в послеродовом отделении.

«Ее тело без признаков жизни было обнаружено ее ближайшими родственниками утром 27 октября у нее дома», — говорится на сайте медицинского учреждения.

В медучреждении сообщили, что акушер-гинеколог была опытным оперирующим врачом и «честно и добросовестно выполняла свою работу, неся огромную физическую и эмоциональную нагрузку, связанную со сложностью профессии акушера-гинеколога, которая обязывает быть готовой к оказанию медицинской помощи в любое время дня и ночи».

Причина смерти врача будет установлена после экспертизы.